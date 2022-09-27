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Стало відомо, коли члени ЄС можуть обговорити нові санкції проти Росії

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Вівторок 27 вересня 2022 17:44
Стало відомо, коли члени ЄС можуть обговорити нові санкції проти Росії Фото: члени ЄС можуть обговорити нові санкції проти Росії 30 вересня (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Країни-члени Європейського союзу можуть обговорити нові санкції проти Російської Федерації вже цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

Він зазначив, що наступна пропозиція щодо санкцій ЄС проти Росії надійде до країн-членів пізніше цього тижня.

При цьому перше справжнє обговорення між представниками ЄС відбудеться в п’ятницю, 30 вересня.

Нагадаємо, Євросоюз планує накласти санкції на організаторів псевдореферендумів у тимчасово окупованих регіонах України.

Очікується, що восьмий пакет санкцій проти РФ не міститиме обмежень цін на нафту.

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