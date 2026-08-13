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За Стефанішину внесли заставу, - ЗМІ

19:47 13.08.2026 Чт
2 хв
Сума непомірна, але вихід знайшли швидко
aimg Сергій Козачук
Фото: колишня посолка України в США Ольга Стефанішина (Віталій Носач/РБК-Україна)

За колишнього посла України в США Ольгу Стефанішину внесли заставу у розмірі 6 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Деталі внесення застави

Як раніше заявляла Стефанішина, сума у ​​6 мільйонів гривень непомірна для неї та її родини.

Сьогодні вона розповіла, що для уникнення спекуляцій, заставу вирішили сплатити ексколеги, з якими вона працювала до призначення в уряд та які зараз здійснюють її захист.

"Ми йдемо на цей крок саме тому, що впевнені в ньому", - наголосила Стефанішина.

Вона зауважила, що застава є лише гарантійним заходом, і ці кошти повертаються в разі виконання всіх процесуальних вимог.

Оскарження рішення

Паралельно з внесенням коштів захист Стефанішиної вже подав апеляційну скаргу. Вона стосується як обраної міри запобіжного заходу, так і розміру призначеної застави.

Що відомо про справу

Нагадаємо, 6 серпня колишня віцепремʼєрка з євроінтеграції та експосол України в США Ольга Стефанішина отримала підозру від НАБУ у незаконному збагаченні на понад 13,9 млн гривень та у внесенні недостовірних даних до декларації.

За даними слідства, у чиновниці виявили статки та активи, оформлені на близьких осіб і підлеглих.

Того ж дня суд обрав Стефанішиній запобіжний захід у вигляді застави розміром 6 млн гривень.

Реагуючи на таке рішення, експословка заявила, що у неї немає таких грошей та вона планує шукати кошти для її внесення, паралельно оскаржуючи ухвалу суду.

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НАБУСАПСудОльга Стефанішина