За Стефанішину внесли заставу, - ЗМІ

За колишнього посла України в США Ольгу Стефанішину внесли заставу у розмірі 6 мільйонів гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Як раніше заявляла Стефанішина, сума у 6 мільйонів гривень непомірна для неї та її родини.
Сьогодні вона розповіла, що для уникнення спекуляцій, заставу вирішили сплатити ексколеги, з якими вона працювала до призначення в уряд та які зараз здійснюють її захист.
"Ми йдемо на цей крок саме тому, що впевнені в ньому", - наголосила Стефанішина.
Вона зауважила, що застава є лише гарантійним заходом, і ці кошти повертаються в разі виконання всіх процесуальних вимог.
Паралельно з внесенням коштів захист Стефанішиної вже подав апеляційну скаргу. Вона стосується як обраної міри запобіжного заходу, так і розміру призначеної застави.
Нагадаємо, 6 серпня колишня віцепремʼєрка з євроінтеграції та експосол України в США Ольга Стефанішина отримала підозру від НАБУ у незаконному збагаченні на понад 13,9 млн гривень та у внесенні недостовірних даних до декларації.
За даними слідства, у чиновниці виявили статки та активи, оформлені на близьких осіб і підлеглих.
Того ж дня суд обрав Стефанішиній запобіжний захід у вигляді застави розміром 6 млн гривень.
Реагуючи на таке рішення, експословка заявила, що у неї немає таких грошей та вона планує шукати кошти для її внесення, паралельно оскаржуючи ухвалу суду.