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"У мене немає таких грошей": Стефанішина відреагувала на заставу в 6 млн гривень

10:41 06.08.2026 Чт
2 хв
Що планує робити експосол після рішення суду?
aimg Юлія Капітонова
"У мене немає таких грошей": Стефанішина відреагувала на заставу в 6 млн гривень Фото: Ольга Стефанішина (Віталій Носач, РБК-Україна)
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6 мільйонів гривень на внесення застави у справі про незаконне збагачення наразі немає, тому кошти доведеться шукати.

З такою заявою виступила колишній посл України у США Ольга Стефанішина, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

"У мене немає коштів - ні 13, ні 10, ні 6 (мільйонів гривень - ред.). Але, звичайно, я шукатиму ці кошти, щоб мати можливість внести заставу", - заявила Стефанішина.

За словами експосла, вона також планує проконсультуватися з адвокатами щодо можливого оскарження рішення.

Ба більше, Стефанішина підтвердила, що має плани щодо нової роботи, проте вони не пов'язані з державною службою.

Нагадаємо, 6 серпня суд обрав Стефанішиній запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 6 мільйонів гривень у справі про незаконне збагачення.

Окрім того, їй заборонили контактувати з кількома фігурантами справи, зокрема з Тетяною Мазуренко.

Слідство вважає, що в червні-липні 2024 року Стефанішина доручила Мазуренко придбати дві квартири в житловому комплексі "Файна Таун". Окрім того, вона не задекларувала витрати на їхній ремонт, оренду житла, користування Mercedes-Benz, а також оплату авіаквитків і лікування матері.

Після судового засідання експосол заявила журналістам, що вона та її родина отримують погрози.

Наступне засідання у справі заплановане на 10 жовтня о 15:00.

Що відомо про підозри Стефанішиній

Нещодавно РБК-Україна розповідало, що Ольга Стефанішина отримала нову підозру від НАБУ і САП 5 серпня.

Вона одразу виступила з офіційним коментарем з цього приводу.

Напередодні, 3 серпня, президент України Володимир Зеленський відправив Стефанішину у відставку.

Що важливо розуміти, ще рік тому Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо можливих неправомірних дій Стефанішиної.

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