Підозра Стефанішиній: НАБУ розкрило подробиці справи експосолки в США

Колишня віцепремʼєрка з євроінтеграції та експосол в США Ольга Стефанішина отримала підозру у незаконному збагаченні на понад 13,9 млн гривень та внесенні недостовірних відомостей до декларації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

За даними слідства, у власності та користуванні чиновниці перебували активи, які вона оформила на близьких людей та підлеглих. Жодних відомостей про це майно в її деклараціях не було.

Серед виявлених активів:

дві квартири у ЖК "Файна Таун" вартістю майже 11 млн гривень (зареєстровані на подругу);

квартира у столичному ЖК бізнес-класу "Львівська площа" (оформлена на матір);

паркомісце та кілька нежитлових приміщень у тому ж ЖК "Львівська площа" (зареєстровані на батька);

автомобіль Mercedes-Benz GLC 220 d (зареєстрований на підлеглого).

Також правоохоронці з'ясували, що експосол вела переговори про купівлю будинку під Києвом вартістю орієнтовно 550 тисяч доларів США.

Згідно з планом, 250 тисяч доларів вона мала сплатити готівкою, а решту суми - передачею двох квартир у ЖК "Файна Таун". Від цієї угоди посадовиця відмовилася лише після призначення на дипломатичну посаду за кордоном.

Зазначається, що офіційні доходи підозрюваної не відповідали її витратам. З початку 2024 року до середини 2025 року вона офіційно заробила приблизно 3,7 млн гривень, тоді як лише з її банківських рахунків було витрачено близько 4,2 млн гривень.

Кваліфікація: ст. 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення) та ч. 2 ст. 366-2 КК України (умисне внесення до декларації завідомо недостовірних відомостей в особливо великому розмірі).

Наразі Стефанішиній обрали запобіжний захід - заставу у розмірі 6 млн гривень.