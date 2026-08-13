За Стефанишину внесли залог, - СМИ

Детали внесения залога

Как ранее заявляла Стефанишина, сумма в 6 миллионов гривен непомерна для нее и ее семьи.

Сегодня она рассказала, что во избежание спекуляций залог решили оплатить эксколлеги, с которыми она работала до назначения в правительство и которые сейчас осуществляют ее защиту.

"Мы идем на этот шаг именно потому, что уверены в нем", - подчеркнула Стефанишина.

Она отметила, что залог является лишь гарантийной мерой, и эти средства возвращаются при выполнении всех процессуальных требований.

Обжалование решения

Параллельно с внесением средств защита Стефанишиной уже подала апелляционную жалобу. Она касается как избранной меры меры пресечения, так и размера назначенного залога.