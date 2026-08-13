За Стефанішину внесли заставу, - ЗМІ

За колишнього посла України в США Ольгу Стефанішину внесли заставу у розмірі 6 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Деталі внесення застави

Як раніше заявляла Стефанішина, сума у ​​6 мільйонів гривень непомірна для неї та її родини.

Сьогодні вона розповіла, що для уникнення спекуляцій, заставу вирішили сплатити ексколеги, з якими вона працювала до призначення в уряд та які зараз здійснюють її захист.

"Ми йдемо на цей крок саме тому, що впевнені в ньому", - наголосила Стефанішина.

Вона зауважила, що застава є лише гарантійним заходом, і ці кошти повертаються в разі виконання всіх процесуальних вимог.

Оскарження рішення

Паралельно з внесенням коштів захист Стефанішиної вже подав апеляційну скаргу. Вона стосується як обраної міри запобіжного заходу, так і розміру призначеної застави.