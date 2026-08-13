За Стефанишину внесли залог, - СМИ
За бывшего посола Украины в США Ольгу Стефанишину внесли залог в размере 6 миллионов гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильнэ".
Детали внесения залога
Как ранее заявляла Стефанишина, сумма в 6 миллионов гривен непомерна для нее и ее семьи.
Сегодня она рассказала, что во избежание спекуляций залог решили оплатить эксколлеги, с которыми она работала до назначения в правительство и которые сейчас осуществляют ее защиту.
"Мы идем на этот шаг именно потому, что уверены в нем", - подчеркнула Стефанишина.
Она отметила, что залог является лишь гарантийной мерой, и эти средства возвращаются при выполнении всех процессуальных требований.
Обжалование решения
Параллельно с внесением средств защита Стефанишиной уже подала апелляционную жалобу. Она касается как избранной меры меры пресечения, так и размера назначенного залога.
Что известно о деле
Напомним, 6 августа бывшая вице-премьер по евроинтеграции и экспосол Украины в США Ольга Стефанишина получила подозрение от НАБУ в незаконном обогащении более чем на 13,9 млн гривен и во внесении недостоверных данных в декларацию.
По данным следствия, у чиновницы обнаружили состояние и активы, оформленные на близких лиц и подчиненных.
В тот же день суд избрал Стефанишиной меру пресечения в виде залога в размере 6 млн гривен.
Реагируя на такое решение, экспословка заявила, что у нее нет таких денег, и она планирует искать средства для ее внесения, параллельно оспаривая определение суда.