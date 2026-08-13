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За Стефанишину внесли залог, - СМИ

19:47 13.08.2026 Чт
2 мин
Сумма непомерная, но выход нашли быстро
aimg Сергей Козачук
За Стефанишину внесли залог, - СМИ Фото: бывшая посолка Украины в США Ольга Стефанишина (Виталий Носач/РБК-Украина)
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За бывшего посола Украины в США Ольгу Стефанишину внесли залог в размере 6 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильнэ".

Детали внесения залога

Как ранее заявляла Стефанишина, сумма в 6 миллионов гривен непомерна для нее и ее семьи.

Сегодня она рассказала, что во избежание спекуляций залог решили оплатить эксколлеги, с которыми она работала до назначения в правительство и которые сейчас осуществляют ее защиту.

"Мы идем на этот шаг именно потому, что уверены в нем", - подчеркнула Стефанишина.

Она отметила, что залог является лишь гарантийной мерой, и эти средства возвращаются при выполнении всех процессуальных требований.

Обжалование решения

Параллельно с внесением средств защита Стефанишиной уже подала апелляционную жалобу. Она касается как избранной меры меры пресечения, так и размера назначенного залога.

Что известно о деле

Напомним, 6 августа бывшая вице-премьер по евроинтеграции и экспосол Украины в США Ольга Стефанишина получила подозрение от НАБУ в незаконном обогащении более чем на 13,9 млн гривен и во внесении недостоверных данных в декларацию.

По данным следствия, у чиновницы обнаружили состояние и активы, оформленные на близких лиц и подчиненных.

В тот же день суд избрал Стефанишиной меру пресечения в виде залога в размере 6 млн гривен.

Реагируя на такое решение, экспословка заявила, что у нее нет таких денег, и она планирует искать средства для ее внесения, параллельно оспаривая определение суда.

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