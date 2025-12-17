Стефанішина: до Сенату США внесли законопроєкт про санкції щодо нафти з РФ

Американські законодавці внесли до Сенату США двопартійний законопроєкт щодо санкцій за купівлю або сприянню імпорту нафти та нафтопродуктів з РФ.
Про це заявила посол України в США Ольга Стефанішина, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook.
У своєму дописі пані посол уточнила, що законопроєкт під назвою "Decreasing Russian Oil Profits Act of 2025" внесли сенатори США - "республіканці Д. МакКормік і Дж. Гастед та демократи Е. Воррен та К. Кунс".
"Автори законопроєкту наголосили, що купівля російської нафти фінансує війну проти України, а будь-які країни, компанії чи фінансові посередники, які сприяють такій торгівлі, мають розуміти наслідки, зокрема ризик втрати доступу до фінансової системи США", - пише Стефанішина.
Вона зазначила, що законопроєкт створює правову основу для посилення санкційного тиску на нафтові доходи РФ. У разі, якщо документ буде схвалено, президент США Дональд Трамп буде зобов'язаний протягом 90 днів застосувати санкції до осіб, які залучені до імпорту нафти з РФ.
"Перелік формуватиме Міністр фінансів після консультацій з Держсекретарем. Ця законодавча ініціатива вкотре свідчить про потужну двопартійну підтримку щодо подальшого економічного тиску на агресора", - резюмувала посол України в США.
Нагадаємо, на початку листопада США ввели санкції проти двох нафтових компаній РФ "Лукойл" і “Роснефть”. З цієї причини країни ЄС, у яких є НПЗ "Лукойла", почали шукати рішення, щоб не допустити зупинки роботи заводів.
Також днями президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ввела санкції проти майже 700 танкерів зі складу тіньового флоту РФ, який перевозить російську нафту, що підпадає під санкції, в обхід встановлених цивілізованим світом обмежень.
Крім того, Єврорада 15 грудня ввела нові санкції проти дев'яти осіб і організацій, які сприяють функціонуванню тіньового флоту Росії.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що ціна на російську нафту знизилася до найнижчого рівня з початку повномасштабної війни РФ проти України. Це сталося на тлі посилення західних санкцій і падіння світових котирувань.