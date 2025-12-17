Стефанішина: до Сенату США внесли законопроєкт про санкції щодо нафти з РФ

У своєму дописі пані посол уточнила, що законопроєкт під назвою "Decreasing Russian Oil Profits Act of 2025" внесли сенатори США - "республіканці Д. МакКормік і Дж. Гастед та демократи Е. Воррен та К. Кунс".

"Автори законопроєкту наголосили, що купівля російської нафти фінансує війну проти України, а будь-які країни, компанії чи фінансові посередники, які сприяють такій торгівлі, мають розуміти наслідки, зокрема ризик втрати доступу до фінансової системи США", - пише Стефанішина.

Вона зазначила, що законопроєкт створює правову основу для посилення санкційного тиску на нафтові доходи РФ. У разі, якщо документ буде схвалено, президент США Дональд Трамп буде зобов'язаний протягом 90 днів застосувати санкції до осіб, які залучені до імпорту нафти з РФ.

"Перелік формуватиме Міністр фінансів після консультацій з Держсекретарем. Ця законодавча ініціатива вкотре свідчить про потужну двопартійну підтримку щодо подальшого економічного тиску на агресора", - резюмувала посол України в США.