Стефанишина: в Сенат США внесли законопроект о санкциях в отношении нефти из РФ

Американские законодатели внесли в Сенат США двухпартийный законопроект о санкциях за покупку или содействие импорту нефти и нефтепродуктов из РФ.
Об этом заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.
В своей заметке госпожа посол уточнила, что законопроект под названием "Decreasing Russian Oil Profits Act of 2025" внесли сенаторы США - "республиканцы Д. МакКормик и Дж. Гастед и демократы Э. Уоррен и К. Кунс".
"Авторы законопроекта отметили, что покупка российской нефти финансирует войну против Украины, а любые страны, компании или финансовые посредники, которые способствуют такой торговле, должны понимать последствия, в частности риск потери доступа к финансовой системе США", - пишет Стефанишина.
Она отметила, что законопроект создает правовую основу для усиления санкционного давления на нефтяные доходы РФ. В случае, если документ будет одобрен, президент США Дональд Трамп будет обязан в течение 90 дней применить санкции к лицам, которые вовлечены в импорт нефти из РФ.
"Перечень будет формировать Министр финансов после консультаций с Госсекретарем. Эта законодательная инициатива в очередной раз свидетельствует о мощной двухпартийной поддержке относительно дальнейшего экономического давления на агрессора", - резюмировала посол Украины в США.
Напомним, в начале ноября США ввели санкции против двух нефтяных компаний РФ "Лукойл" и "Роснефть". По этой причине страны ЕС, у которых есть НПЗ "Лукойла", начали искать решения, чтобы не допустить остановки работы заводов.
Также на днях президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ввела санкции против почти 700 танкеров из состава теневого флота РФ, который перевозит российскую нефть, подпадающую под санкции, в обход установленных цивилизованным миром ограничений.
Кроме того, Евросовет 15 декабря ввел новые санкции против девяти лиц и организаций, которые способствуют функционированию теневого флота России.
Ранее РБК-Украина сообщало, что цена на российскую нефть снизилась до самого низкого уровня с начала полномасштабной войны РФ против Украины. Это произошло на фоне усиления западных санкций и падения мировых котировок.