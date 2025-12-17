Стефанишина: в Сенат США внесли законопроект о санкциях в отношении нефти из РФ

В своей заметке госпожа посол уточнила, что законопроект под названием "Decreasing Russian Oil Profits Act of 2025" внесли сенаторы США - "республиканцы Д. МакКормик и Дж. Гастед и демократы Э. Уоррен и К. Кунс".

"Авторы законопроекта отметили, что покупка российской нефти финансирует войну против Украины, а любые страны, компании или финансовые посредники, которые способствуют такой торговле, должны понимать последствия, в частности риск потери доступа к финансовой системе США", - пишет Стефанишина.

Она отметила, что законопроект создает правовую основу для усиления санкционного давления на нефтяные доходы РФ. В случае, если документ будет одобрен, президент США Дональд Трамп будет обязан в течение 90 дней применить санкции к лицам, которые вовлечены в импорт нефти из РФ.

"Перечень будет формировать Министр финансов после консультаций с Госсекретарем. Эта законодательная инициатива в очередной раз свидетельствует о мощной двухпартийной поддержке относительно дальнейшего экономического давления на агрессора", - резюмировала посол Украины в США.