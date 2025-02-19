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Стефанішина про ризик зняття санкцій з РФ: це не зворотне питання

Україна, Середа 19 лютого 2025 20:04
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Стефанішина про ризик зняття санкцій з РФ: це не зворотне питання Фото: віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька, Роман Кот

Санкції проти Росії залишаються ключовим інструментом міжнародного тиску. Більшість активів країни-агресора заморожені в юрисдикціях ЄС, і їхнє розблокування не стоїть на порядку денному.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час відкриття виставки "Шлях України до ЄС в ілюстраціях, плакатах, арт-творах".

У відповідь на питання РБК-Україна чи є ризик зняття частини санкцій з Росії після консультацій у Саудівській Аравії, вона зауважила, що це не зворотне питання.

"Основна частина санкцій, в тому числі майже всі суверенні активи Російської Федерації заморожені саме на території та в юрисдикціях Європейського Союзу. Тому, власне, це якраз той момент, коли ми розуміємо, що це не зворотне питання", - сказала вона.

Вона зауважила, що Росія першою публічно порушила питання санкцій, проте для України це не стало несподіванкою. За словами Стефанішиної, подібна ситуація вже траплялася під час укладання угоди щодо зернового коридору в Чорному морі та інших домовленостей.

"Я впевнена, щодо Європейського Союзу. Але, в принципі, якщо, зважати на офіційні заяви Сполучених Штатів, саме після так званих консультацій, які відбулись (між США і Росією), то вони не виглядали радикально", - додала вона.

16-й пакет санкцій ЄС проти РФ

Зауважимо, що посли 27 країн ЄС схвалили 16-й пакет санкцій проти Росії на зустрічі в Брюсселі 19 лютого. Своєю чергою, міністри закордонних справ мають офіційно затвердити їх у Брюсселі в понеділок, 24 лютого - у третю річницю повного вторгнення Росії в Україну.

Як повідомлялось раніше, Європейський Союз у новому пакеті санкцій не заборонить купівлю російського скрапленого природного газу. Але Брюссель введе певні обмеження.

РБК-Україна писало, що ЗМІ дізналися подробиці 16-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

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