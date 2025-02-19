Стефанишина о риске снятия санкций с РФ: это не обратный вопрос

Санкции против России остаются ключевым инструментом международного давления. Большинство активов страны-агрессора заморожены в юрисдикциях ЕС, и их разблокировка не стоит на повестке дня.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время открытия выставки "Путь Украины в ЕС в иллюстрациях, плакатах, арт-произведениях".

В ответ на вопрос РБК-Украина есть ли риск снятия части санкций с России после консультаций в Саудовской Аравии, она отметила, что это не обратный вопрос.

"Основная часть санкций, в том числе почти все суверенные активы Российской Федерации заморожены именно на территории и в юрисдикциях Европейского Союза. Поэтому, собственно, это как раз тот момент, когда мы понимаем, что это не обратный вопрос", - сказала она.

Она отметила, что Россия первой публично подняла вопрос санкций, однако для Украины это не стало неожиданностью. По словам Стефанишиной, подобная ситуация уже случалась при заключении соглашения по зерновому коридору в Черном море и других договоренностей.

"Я уверена, относительно Европейского Союза. Но, в принципе, если учитывать официальные заявления Соединенных Штатов, именно после так называемых консультаций, которые состоялись (между США и Россией), то они не выглядели радикально", - добавила она.