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Стефанішина: питання запрошення України до НАТО залишається на порядку денному

Фото: Ольга Стефанішина, віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Наразі запрошення України до НАТО залишається на порядку денному. Водночас Сполучені Штати Америки (США) й Німеччина виступають проти встановлення часових рамок щодо інтеграції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єрку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгу Стефанішину в ефірі телемарафону.

За словами Стефанішиної, вона має запевнення від союзників України про те, що в рішеннях саміту НАТО буде конкретна позиція щодо членства в Північноатлантичному альянсі, його незворотності, а також дорожньої карти. Діалог щодо запрошення продовжується. 

Коментуючи статтю про те, що Німеччина й Штати застерігали від того, щоб пропонувати Україні чіткі часові рамки під час саміту, Стефанішина заявила, що таємниці у цьому немає.  

"... США та Німеччина не підтримують консенсус з цього питання. Там немає жодної новини, а сам заголовок, на мою думку, є елементом дезінформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію наших зусиль щодо рішень, які готуються на Вашингтон", - додала вона. 

Вступ України до НАТО 

Україна подала заявку на вступ до НАТО ще на початку повномасштабної війни з Російською Федерацією. Низка партнерів переймається про те, що інтеграція країни до альянсу може призвести до війни з Росією. 

Як відзначав президент Володимир Зеленський, Україна стане членом НАТО вже після перемоги у війні.

Ще на початку квітня державний секретар США Ентоні Блінкен стверджував, що Штати нібито розраховують обговорити розробку "дорожньої карти" під час саміту НАТО, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні.

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