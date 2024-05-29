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Стефанишина: вопрос приглашения Украины в НАТО остается на повестке дня

Фото: Ольга Стефанишина, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сейчас приглашение Украины в НАТО остается на повестке дня. В то же время Соединенные Штаты Америки (США) и Германия выступают против установления временных рамок по интеграции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгу Стефанишину в эфире телемарафона.

По словам Стефанишиной, она имеет заверения от союзников Украины о том, что в решениях саммита НАТО будет конкретная позиция относительно членства в Североатлантическом альянсе, его необратимости, а также дорожной карты. Диалог по приглашению продолжается. 

Комментируя статью о том, что Германия и Штаты предостерегали от того, чтобы предлагать Украине четкие временные рамки во время саммита, Стефанишина заявила, что тайны в этом нет.  

"... США и Германия не поддерживают консенсус по этому вопросу. Там нет никакой новости, а сам заголовок, по моему мнению, является элементом дезинформационной кампании, направленной на дискредитацию наших усилий по решениям, которые готовятся на Вашингтон", - добавила она. 

Вступление Украины в НАТО

Украина подала заявку на вступление в НАТО еще в начале полномасштабной войны с Российской Федерацией. Ряд партнеров переживает о том, что интеграция страны в альянс может привести к войне с Россией. 

Как отмечал президент Владимир Зеленский, Украина станет членом НАТО уже после победы в войне.

Еще в начале апреля государственный секретарь США Энтони Блинкен утверждал, что Штаты якобы рассчитывают обсудить разработку "дорожной карты" на саммите НАТО, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне.

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