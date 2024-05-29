ua en ru
Ср, 29 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Стефанішина: питання запрошення України до НАТО залишається на порядку денному

Середа 29 травня 2024 17:12
UA EN RU
Стефанішина: питання запрошення України до НАТО залишається на порядку денному Фото: Ольга Стефанішина, віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Наразі запрошення України до НАТО залишається на порядку денному. Водночас Сполучені Штати Америки (США) й Німеччина виступають проти встановлення часових рамок щодо інтеграції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єрку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгу Стефанішину в ефірі телемарафону.

За словами Стефанішиної, вона має запевнення від союзників України про те, що в рішеннях саміту НАТО буде конкретна позиція щодо членства в Північноатлантичному альянсі, його незворотності, а також дорожньої карти. Діалог щодо запрошення продовжується.

Коментуючи статтю про те, що Німеччина й Штати застерігали від того, щоб пропонувати Україні чіткі часові рамки під час саміту, Стефанішина заявила, що таємниці у цьому немає.

"... США та Німеччина не підтримують консенсус з цього питання. Там немає жодної новини, а сам заголовок, на мою думку, є елементом дезінформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію наших зусиль щодо рішень, які готуються на Вашингтон", - додала вона.

Вступ України до НАТО

Україна подала заявку на вступ до НАТО ще на початку повномасштабної війни з Російською Федерацією. Низка партнерів переймається про те, що інтеграція країни до альянсу може призвести до війни з Росією.

Як відзначав президент Володимир Зеленський, Україна стане членом НАТО вже після перемоги у війні.

Ще на початку квітня державний секретар США Ентоні Блінкен стверджував, що Штати нібито розраховують обговорити розробку "дорожньої карти" під час саміту НАТО, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Війна в Україні
NEWS
Стефанішина розповіла про очікування України від саміту НАТО у Вашингтоні
Стефанішина розповіла про очікування України від саміту НАТО у Вашингтоні
DAILY
Наталія Шамрай, ЦНАП КМДА: Оновлені дані у нас та в ТЦК – це рівнозначні документи
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Наталія Шамрай, ЦНАП КМДА: Оновлені дані у нас та в ТЦК – це рівнозначні документи