Стефанишина назвала условие участия Зеленского в саммите НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в летнем саммите НАТО в Вильнюсе только в формате официальной встречи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной в эфире телемарафона.
"Если президент примет участие в саммите, то это будет только в формате официальной встречи", - сказала Стефанишина.
Она напомнила, что Венгрия блокировала заседание комиссии Украина-НАТО на уровне лидеров, поэтому Зеленский был приглашен в качестве неофициального гостя.
"Но это не то, что выглядит вообще возможным. Мы дали четкий сигнал Альянсу, что это должен быть официальный формат встречи. И он будет", - подчеркнула Стефанишина.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что пригласил президента Украины на летний саммит Альянса. Также он добавил, что Владимир Зеленский со своей стороны принял приглашение.
Однако президент Украины пока окончательно не подтвердил участие в летнем саммите НАТО в Вильнюсе.
Отметим, что Зеленский рассчитывает на принятие амбициозных решений по поводу будущего вступления Украины в НАТО во время саммита Альянса.
Также ранее мы писали, что на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе могут презентовать Совет Украина-НАТО в формате 32 вместо 31+1.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.