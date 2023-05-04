На саміті в Вільнюсі формат Ради Україна-НАТО можуть оновити, - Стефанішина

На саміті Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі можуть презентувати Раду Україна-НАТО у форматі 32, замість 31+1.

Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне .

"Наразі є пропозиція щодо оголошення на саміті у Вільнюсі про створення Ради Україна-НАТО у форматі 32, а не 31+ 1 як передбачає Комісія Україна-НАТО, яку ми зараз маємо. Ми розглядаємо створення Ради як інструмент для підготовки, обговорення рішень до Саміту Альянсу у Вашингтоні до 75 річниці створення НАТО", - сказала вона.

Крім цього, наразі триває робота над створенням Спільного центру Україна-НАТО для підготовки, тренування, аналізу та обміну досвідом.