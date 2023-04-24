Альянс потребує амбітних рішень. Зеленський розповів, що очікує від саміту НАТО у Вільнюсі

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час брифінгу з прем’єр-міністром Естонії Каєю Каллас у понеділок, 24 квітня.

За його словами, на зустрічі з Каллас було обговорено очікування від майбутнього саміту НАТО, який пройде 11-12 липня у столиці Литви - Вільнюсі.

"Зараз саме час, коли Альянс потребує амбітних рішень. Надійна безпека в Європі може грунтуватися лише на повній визначеності у відносинах на східному фланзі НАТО, передовсім у відносинах між Україною і НАТО", - сказав президент.

Зеленський заявив, що Альянсу необхідно прийняти позитивне політичне рішення щодо вступу України.

"Я дякую Естонії за підтримку саме такого посилення НАТО", - підкреслив він.