ua ru
Пн, 24 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Альянс потребує амбітних рішень. Зеленський розповів, що очікує від саміту НАТО у Вільнюсі

Новость на русском →
Україна, Понеділок 24 квітня 2023 16:38
Альянс потребує амбітних рішень. Зеленський розповів, що очікує від саміту НАТО у Вільнюсі Фото: президент Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський вважає, що Північноатлантичному альянсу необхідно прийняти амбітні рішення щодо майбутнього вступу України в НАТО.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час брифінгу з прем’єр-міністром Естонії Каєю Каллас у понеділок, 24 квітня.

За його словами, на зустрічі з Каллас було обговорено очікування від майбутнього саміту НАТО, який пройде 11-12 липня у столиці Литви - Вільнюсі.

"Зараз саме час, коли Альянс потребує амбітних рішень. Надійна безпека в Європі може грунтуватися лише на повній визначеності у відносинах на східному фланзі НАТО, передовсім у відносинах між Україною і НАТО", - сказав президент.

Зеленський заявив, що Альянсу необхідно прийняти позитивне політичне рішення щодо вступу України.

"Я дякую Естонії за підтримку саме такого посилення НАТО", - підкреслив він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що запросив президента України Володимира Зеленського на літній саміт альянсу у Вільнюсі. За його словами, глава держави відвідає саміт.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг відвідав Київ та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Він підтвердив, що майбутнє України в альянсі, тому НАТО зробить все, щоб це стало можливим.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський НАТО Війна Росії проти України
NEWS
Сирський про Бахмут: не лише обороняємо, а й контратакуємо. Це дає виграти час
Сирський про Бахмут: не лише обороняємо, а й контратакуємо. Це дає виграти час
DAILY
Кирило Буданов: Вийти на кордони 1991 року – цілком досяжне завдання цього року
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Кирило Буданов: Вийти на кордони 1991 року – цілком досяжне завдання цього року