Стефанішина може стати послом у США, у Умєрова буде інше завдання, - джерело

Згідно з даними джерела, в.о. голови Міністерства оборони Рустем Умєров, якого раніше називали головним претендентом на посаду посла України у США, може сфокусуватись саме на ролі перемовника, оскільки він залишається головою переговорної групи з росіянами в рамках стамбульського формату.

Окремо варто додати, що, ймовірно, загалом призначення нового посла України у США потребуватиме певного часу через проходження всіх необхідних процедур. Тим часом Стефанішина у своїй Facebook-сторінці відзначила, що наступні кілька місяців "присвятить більше часу рідним".