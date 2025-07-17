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Стефанішина може стати послом у США, у Умєрова буде інше завдання, - джерело

Четвер 17 липня 2025 09:10
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Стефанішина може стати послом у США, у Умєрова буде інше завдання, - джерело Фото: Ольга Стефанішина, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністр юстиції України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін, Мілан Лєліч

Станом на ранок 17 липня найбільш ймовірним кандидатом на пост посла України у США є в.о. міністра юстиції Ольга Стефанішина. У Києві чекають попередньої реакції на її кандидатуру з боку американської сторони.

Про це повідомляють поінформовані джерела РБК-Україна.

Згідно з даними джерела, в.о. голови Міністерства оборони Рустем Умєров, якого раніше називали головним претендентом на посаду посла України у США, може сфокусуватись саме на ролі перемовника, оскільки він залишається головою переговорної групи з росіянами в рамках стамбульського формату.

Окремо варто додати, що, ймовірно, загалом призначення нового посла України у США потребуватиме певного часу через проходження всіх необхідних процедур. Тим часом Стефанішина у своїй Facebook-сторінці відзначила, що наступні кілька місяців "присвятить більше часу рідним".

Зміна уряду

Вже цього тижня Україну очікують зміни в уряді:

Втім, також низка відомств залишаться без змін.

Детальніше про те, хто увійде до нового Кабінету міністрів - у матеріалі РБК-Україна.

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Рустем Умєров Ольга Стефанішина
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