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Стефанишина может стать послом в США, у Умерова будет другая задача, - источник

Четверг 17 июля 2025 09:10
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Стефанишина может стать послом в США, у Умерова будет другая задача, - источник Фото: Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин, Милан Лелич

По состоянию на утро 17 июля наиболее вероятным кандидатом на пост посла Украины в США является министр юстиции Ольга Стефанишина. В Киеве ждут предварительной реакции на ее кандидатуру со стороны американской стороны.

Об этом сообщают информированные источники РБК-Украина.

Согласно данным источника, глава Министерства обороны Рустем Умеров, которого ранее называли главным претендентом на должность посла Украины в США, может сфокусироваться именно на роли переговорщика, поскольку он остается главой переговорной группы с россиянами в рамках стамбульского формата.

Отдельно стоит добавить, что, вероятно, в целом назначение нового посла Украины в США потребует определенного времени из-за прохождения всех необходимых процедур. Между тем Стефанишина в своей Facebook-странице отметила, что следующие несколько месяцев "посвятит больше времени родным".

Смена правительства

Уже на этой неделе Украину ожидают изменения в правительстве:

Впрочем, также ряд ведомств останутся без изменений.

Подробнее о том, кто войдет в новый Кабинет министров - в материале РБК-Украина.

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Рустем Умеров Ольга Стефанишина
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