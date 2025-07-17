Стефанишина может стать послом в США, у Умерова будет другая задача, - источник

По состоянию на утро 17 июля наиболее вероятным кандидатом на пост посла Украины в США является министр юстиции Ольга Стефанишина. В Киеве ждут предварительной реакции на ее кандидатуру со стороны американской стороны.

Согласно данным источника, глава Министерства обороны Рустем Умеров, которого ранее называли главным претендентом на должность посла Украины в США, может сфокусироваться именно на роли переговорщика, поскольку он остается главой переговорной группы с россиянами в рамках стамбульского формата.

Отдельно стоит добавить, что, вероятно, в целом назначение нового посла Украины в США потребует определенного времени из-за прохождения всех необходимых процедур. Между тем Стефанишина в своей Facebook-странице отметила, что следующие несколько месяцев "посвятит больше времени родным".