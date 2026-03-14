Стефанчук призвал воздержаться от заявлений о нардепах, которые бы вредили репутации Рады

03:50 14.03.2026 Сб
По словам Стефанчука, к сожалению за время независимости Украины создалась риторика хейта депутатов, которая достигла катастрофических масштабов
Спикер парламента призвал, в частности, представителей госорганов воздержаться от громких заявлений, нарушающих презумпцию невиновности депутатов и наносящих ущерб репутации Рады как институции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Facebook Стефанчука.

Граница хейта нардепов иногда пресекает грань здравого смысла, - Стефанчук

"Я призываю всех, и особенно представителей отдельных государственных органов, воздержаться от громких заявлений, нарушающих презумпцию невиновности и наносящих ущерб репутации Верховной Рады Украины как института", - написал Стефанчук.

По его словам, украинский парламент как единственный орган законодательной власти действует исключительно в пределах и способом, предусмотренным Конституцией. В то же время он отметил, что критика политиков в обществе была и остается нормальным демократическим процессом.

Вместе с тем, подчеркнул спикер, существует грань между критикой и целенаправленной дискредитацией институции.

"К сожалению, за годы независимости в Украине сформировалась определенная культура "хейта депутата", которая в последнее время приобретает катастрофические масштабы", - сказал Стефанчук.

По его словам, количество манипулятивных упреков, дискредитационной критики, некорректных высказываний, обвинений во всех смертных грехах и персональных оскорблений в адрес народных депутатов иногда выходит за пределы здравого смысла и приличия.

Стефанчук перешел от слов о нардепах к их делам

Стефанчук также напомнил, что большинство народных депутатов 24 февраля 2022 года, когда существовала прямая угроза столице, собрались в центре Киева, чтобы выполнить свой конституционный долг и обеспечить непрерывную работу государства.

Кроме того, по его словам, именно этот состав парламента после подачи заявки на вступление в Европейский Союз принял необходимые законы, которые позволили Украине получить статус кандидата на членство в ЕС и начать переговоры о вступлении.

Также, как подчеркнул председатель ВРУ, народные депутаты голосовали за решения, необходимые для выполнения международных обязательств Украины и получения финансовой поддержки от партнеров для сохранения экономической стабильности во время войны.

Спикер все же признал, что к некоторым депутатам есть вопросы

В то же время Стефанчук признал, что к некоторым народным депутатам возникают вопросы со стороны правоохранительных органов.

"Но хочу напомнить, что это стало возможным только после того, как в 2019 году именно этот состав парламента добровольно отменил депутатскую неприкосновенность и перестал быть членом "элитного парламентского клуба", - подчеркнул он.

Он добавил, что отмена неприкосновенности не отменяет базового принципа права - презумпции невиновности.

"Ничто не дает права кому-либо вешать на человека ярлык преступника, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда", - подытожил Стефанчук.

Вопросы к чиновникам - понятие массовое

Как известно, вопросы у правоохранительных органов возникают не только к нардепам, но и к чиновникам Кабмина и представителей с окружения президента. К примеру, стоит вспомнить относительно недавний коррупционный скандал в Энергоатоме, где фигуририровали топ-чиновники. Тогда, кстати, работа парламента стала на паузу.

А еще вопросы у правоохранителей возникают к региональным чиновникам. К примеру, недавно замглавы ОГА Ифано-Франсковской области Виталий Ильчишин оскандалился декларацией о доходах.

"Целая Санта-Барбара": Зеленский объяснил, почему переносятся переговоры с РФ
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
