Стефанчук різко відреагував на блокування Ради та вимоги відставки уряду

За його словами, сьогоднішнє засідання, під час якого планувалося розглянути кадрові питання щодо звільнення двох міністрів, було заблоковане частиною народних депутатів, які зайняли трибуну. Стефанчук назвав такі дії безвідповідальними, особливо в умовах війни.

"Парламент має працювати. Держава, яка веде війну, не може дозволити собі політичного саботажу. Сьогодні Верховна Рада України розпочала розгляд важливих кадрових питань - звільнення з посад двох міністрів. Це - суспільний запит і державна необхідність в умовах війни. На жаль, під час розгляду окремі народні депутати заблокували трибуну", - наголосив він.

Стефанчук зазначив, що під час засідання лунали вимоги про відставку всього Кабміну. Водночас він підкреслив, що звільнення окремих міністрів і відставка всього уряду - різні процедури, чітко прописані в Конституції та законодавстві. За його словами, опозиція вже отримала всі необхідні документи для запуску процедури урядової відставки законним шляхом.

Стефанчук зауважив, що блокування роботи парламенту перешкоджає ухваленню рішень, важливих для країни в умовах війни.

"Поки Збройні Сили тримають оборону на фронті, Верховна Рада має тримати єдність", - підкреслив він.

Голова ВР закликав депутатів завтра повернутися до роботи та виконати свій конституційний обов’язок.

"Сьогодні важливо думати не про власні рейтинги, а про те, якою буде Україна завтра", - додав він.