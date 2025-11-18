Стефанчук резко отреагировал на блокирование Рады и требования отставки правительства

По его словам, сегодняшнее заседание, во время которого планировалось рассмотреть кадровые вопросы по увольнению двух министров, было заблокировано частью народных депутатов, которые заняли трибуну. Стефанчук назвал такие действия безответственными, особенно в условиях войны.

"Парламент должен работать. Государство, которое ведет войну, не может позволить себе политического саботажа. Сегодня Верховная Рада Украины начала рассмотрение важных кадровых вопросов - увольнение с должностей двух министров. Это - общественный запрос и государственная необходимость в условиях войны. К сожалению, при рассмотрении отдельные народные депутаты заблокировали трибуну", - подчеркнул он.

Стефанчук отметил, что во время заседания звучали требования об отставке всего Кабмина. В то же время он подчеркнул, что увольнение отдельных министров и отставка всего правительства - разные процедуры, четко прописанные в Конституции и законодательстве. По его словам, оппозиция уже получила все необходимые документы для запуска процедуры правительственной отставки законным путем.

Стефанчук отметил, что блокирование работы парламента препятствует принятию решений, важных для страны в условиях войны.

"Пока Вооруженные Силы держат оборону на фронте, Верховная Рада должна держать единство", - подчеркнул он.

Председатель ВР призвал депутатов завтра вернуться к работе и выполнить свой конституционный долг.

"Сегодня важно думать не о собственных рейтингах, а о том, какой будет Украина завтра", - добавил он.