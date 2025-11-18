RU

Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Стефанчук резко отреагировал на блокирование Рады и требования отставки правительства

Фото: Руслан Стефанчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук обратился к народным депутатам с призывом завтра поддержать увольнение министров и вернуться к конструктивной работе парламента.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он написал в Facebook.

По его словам, сегодняшнее заседание, во время которого планировалось рассмотреть кадровые вопросы по увольнению двух министров, было заблокировано частью народных депутатов, которые заняли трибуну. Стефанчук назвал такие действия безответственными, особенно в условиях войны.

"Парламент должен работать. Государство, которое ведет войну, не может позволить себе политического саботажа. Сегодня Верховная Рада Украины начала рассмотрение важных кадровых вопросов - увольнение с должностей двух министров. Это - общественный запрос и государственная необходимость в условиях войны. К сожалению, при рассмотрении отдельные народные депутаты заблокировали трибуну", - подчеркнул он.

Стефанчук отметил, что во время заседания звучали требования об отставке всего Кабмина. В то же время он подчеркнул, что увольнение отдельных министров и отставка всего правительства - разные процедуры, четко прописанные в Конституции и законодательстве. По его словам, оппозиция уже получила все необходимые документы для запуска процедуры правительственной отставки законным путем.

Стефанчук отметил, что блокирование работы парламента препятствует принятию решений, важных для страны в условиях войны.

"Пока Вооруженные Силы держат оборону на фронте, Верховная Рада должна держать единство", - подчеркнул он.

Председатель ВР призвал депутатов завтра вернуться к работе и выполнить свой конституционный долг.

"Сегодня важно думать не о собственных рейтингах, а о том, какой будет Украина завтра", - добавил он.

 

Что предшествовало

Сегодня утром в Верховной Раде было сорвано заседание, на котором должны были рассмотреть отставку министра энергетики Германа Галущенко и министра юстиции Светланы Гринчук.

Тогда ряд депутатов заблокировали трибуну с требованием принять "реальные кадровые решения".

