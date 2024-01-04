Стефанчук пояснив ідею тез від МЗС для нардепів перед поїздками за кордон

У чому суть тез

За словами нардепа, питання отримання тез від МЗС, які набули чинності в розпорядженні стосовно закордонних відряджень, "викликало великий шквал обговорень".

"Хочу нагадати, що в період воєнного стану дуже важливий one voice від держави. І ті, хто критикують це, виїжджаючи у відрядження, все одно отримують такі тези, тому що така державна політика", - пояснив він.

Стефанчук зауважив, що депутати при таких поїздках за кордон "можуть говорити від себе що завгодно".

"Але з основних питань (зброя, фінанси, допомога Україні, санкційна підтримка) ми всі маємо виступати одним голосом. І саме для цього такі тези мають надаватися", - наголосив голова ВР.

Також спікер додав, що в розпорядженні "чітко передбачено", що нардеп має отримати ці тези або узгодити свої "для того, щоб мати one voice".

"Якщо депутат діє нарізно з позицією України, то чи має право такий депутат представляти парламент у міжнародних відносинах? Маю великі сумніви", - зауважив Стефанчук.

Регламентація періоду відрядження

Спікер розказав, що крім положень щодо тез від МЗС оновлене розпорядження передбачає чітку регламентацію кількості днів, які депутат зможе самостійно продовжувати у відрядженнях. Адже політики "мають поїхати, виконати свою місію і повернутися назад".

Крім того, перед виїздом за кордон парламентарії зобов'язуються надати план відрядження у конкретну країну/країни із зазначенням очікуваних результатів.

Що передувало

Нагадаємо, з 1 січня цього року набули чинності зміни до розпорядження №806 спікера Ради Стефанчука "Про деякі питання порядку оформлення народними депутатами України відряджень за кордон в умовах дії воєнного стану".

Воно передбачає, серед іншого, отримання нардепами офіційних роз'яснень МЗС перед закордонними відрядженнями щодо зовнішньополітичного курсу України або узгоджені міністерством тези офіційних заяв та коментарів з метою реалізації державної політики у сфері зовнішніх відносин.