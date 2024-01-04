Стефанчук объяснил идею тезисов от МИД для нардепов перед поездками за границу

В чем суть тезисов

По словам нардепа, вопрос получения тезисов от МИД, вступивших в силу в распоряжении относительно зарубежных командировок, "вызвал большой шквал обсуждений".

"Хочу напомнить, что в период военного положения очень важен one voice от государства. И те, кто критикуют это, выезжая в командировку, все равно получают такие тезисы, потому что такая государственная политика", - пояснил он.

Стефанчук отметил, что депутаты при таких поездках за границу "могут говорить от себя что угодно".

"Но по основным вопросам (оружие, финансы, помощь Украине, санкционная поддержка) мы все должны выступать одним голосом. И именно для этого такие тезисы должны предоставляться", - подчеркнул председатель ВР.

Также спикер добавил, что в распоряжении "четко предусмотрено", что нардеп должен получить эти тезисы или согласовать свои "для того чтобы иметь one voice".

"Если депутат действует врозь с позицией Украины, то имеет ли право такой депутат представлять парламент в международных отношениях? Есть большие сомнения", - отметил Стефанчук.

Регламентация периода командировки

Спикер рассказал, что помимо положений по тезисам от МИДа обновленное распоряжение предусматривает четкую регламентацию количества дней, которые депутат сможет самостоятельно продолжать в командировках. Ведь политики "должны уехать, выполнить свою миссию и вернуться назад".

Кроме того, перед выездом за границу парламентарии обязуются предоставить план командировки в конкретную страну/страны с указанием ожидаемых результатов.

Что предшествовало

Напомним, с 1 января этого года вступили в силу изменения в распоряжение №806 спикера Рады Стефанчука "О некоторых вопросах порядка оформления народными депутатами Украины командировок за границу в условиях действия военного положения".

Оно предусматривает, среди прочего, получение нардепами официальных разъяснений МИД перед заграничными командировками по внешнеполитическому курсу Украины или согласованные министерством тезисы официальных заявлений и комментариев с целью реализации государственной политики в сфере внешних отношений.