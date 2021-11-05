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Стефанчук подписал закон об олигархах

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Украина, Пятница 05 ноября 2021 10:41
Стефанчук подписал закон об олигархах Фото: спикер парламента Руслан Стефанчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Александр Белоус

Глава парламента Руслан Стефанчук подписал законопроект №5599 (об олигархах). Теперь закон должен одобрить президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу законопроекта №5599 на сайте Рады.

Напомним, Верховная рада 3 ноября устранила противоречия и несогласованности в проголосованном законопроекте №5599 (закон об олигархах). Это было сделано в соответствии со статьей 131 Регламента без переголосования всего закона. Депутаты подержали предложение Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Таким образом, вести реестр олигархов будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), как и настаивали в Офисе президента.

Суть закона

Законом предусмотрено создание специального реестра, куда будут вносить олигархов. Для этого они должны соответствовать трем из четырех критериев: участие в политической жизни, значительное влияние на СМИ, контроль или владение монополией, а также наличие активов на сумму около 2,3 млрд гривен.

Согласно окончательной редакции, определение олигархов - это прерогатива СНБО, которую возглавляет президент Владимир Зеленский.

Бизнесмены, попавшие в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию наравне с чиновниками.

Согласно закону, лицу, признанной олигархом, и включенной в Реестр, запрещается: финансировать партии, быть покупателем в процессе приватизации объектов большой приватизации; финансировать какую-либо политическую агитацию или проведения митингов или демонстраций с политическими требованиями.

Кроме того, олигархам и госслужащим надо будет отчитываться о контактах между собой.

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