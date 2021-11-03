Рада устранила противоречия в законе об олигархах
Верховная рада устранила противоречия и несогласованности в проголосованном законопроекте №5599 (закон об олигархах). Это было сделано в соответствии со статьей 131 Регламента без переголосования всего закона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Рады 2 ноября, которое транслировалось на Youtube.
Предложение Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержали 252 депутата.
Таким образом, вести реестр олигархов будет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), как и настаивали в Офисе президента.
Суть закона
Законом предусмотрено создание специального реестра, куда будут вносить олигархов. Для этого они должны соответствовать трем из четырех критериев: участие в политической жизни, значительное влияние на СМИ, контроль или владение монополией, а также наличие активов на сумму около 2,3 млрд гривен.
Согласно окончательной редакции, определение олигархов - это прерогатива СНБО, которую возглавляет президент Владимир Зеленский.
Бизнесмены, попавшие в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию наравне с чиновниками.
Согласно закону, лицу, признанной олигархом, и включенной в Реестр, запрещается: финансировать партии, быть покупателем в процессе приватизации объектов большой приватизации; финансировать какую-либо политическую агитацию или проведения митингов или демонстраций с политическими требованиями.
Кроме того, олигархам и госслужащим надо будет отчитываться о контактах между собой.
Напомним, 23 сентября, Верховная рада Украины приняла закон о создании реестра олигархов и о лишении их некоторых прав. Законопроект №5599 президента Владимира Зеленского в целом поддержали 279 депутатов.
После голосования депутаты обнаружили, что проголосованная версия содержит три взаимоисключающие поправки под номером 396, 398, 406. Они касаются того, какой орган должен определять олигархов. В частности, одна из этих поправок авторства спикера Дмитрия Разумкова предлагала, что определять олигархов имеет не СНБО, как это было в предложенной профильным комитетом редакции, а спецкомиссия при НАЗК. Также была проголосована поправка о том, что реестр будет вести Антимонопольный комитет.