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Стефанчук підписав закон про олігархів

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Україна, П'ятниця 05 листопада 2021 10:41
Стефанчук підписав закон про олігархів Фото: спікер парламенту Руслан Стефанчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Глава парламенту Руслан Стефанчук підписав законопроект № 5599 (про олігархів). Тепер закон має схвалити президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку законопроекту №5599 на сайті Ради.

Нагадаємо, Верховна рада 3 листопада усунула протиріччя і неузгодженості в проголосованому законопроекті №5599 (закон про олігархів). Це було зроблено відповідно до статті 131 регламенту без переголосування всього закону. Депутати потримали пропозицію комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Таким чином, вести реєстр олігархів буде Рада національної безпеки і оборони (РНБО), як і наполягали в офісі президента.

Суть закону

Законом передбачено створення спеціального реєстру, куди будуть вносити олігархів. Для цього вони повинні відповідати трьом з чотирьох критеріїв: участь у політичному житті, значний вплив на ЗМІ, контроль або володіння монополією, а також наявність активів на суму близько 2,3 млрд гривень.

Згідно з остаточною редакцією, визначення олігархів - це прерогатива РНБО, яку очолює президент Володимир Зеленський.

Бізнесмени, які потрапили до реєстру олігархів, будуть зобов'язані подавати електронну декларацію нарівні з чиновниками.

Згідно з законом, особі, визнаній олігархом, та включеній до Реєстру, забороняється: фінансувати партії, бути покупцем у процесі приватизації об'єктів великої приватизації; фінансувати будь-яку політичну агітацію або проведення мітингів чи демонстрацій з політичними вимогами.

Крім того, олігархам і держслужбовцям треба буде звітувати про контакти між собою.

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