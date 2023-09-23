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У Раді назвали нардепів, у яких забрали зарплату за "прогули"

Фото: спікер Верховної ради Руслан Стефанчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Низка народних депутатів не отримують зарплату, оскільки не з'являються на засіданнях Верховної ради. Стали відомі імені "прогульників".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера парламенту Руслана Стефанчука в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, зарплатню не отримають нардепи:

  • Анжеліка Лабунська (фракція "Батьківщина");
  • Ігор Палиця (депутатська група "За Майбутнє");
  • Степан Івахів (депутатська група "За Майбутнє");
  • Федір Христенко (заборонена партія "ОПЗЖ");
  • Сергій Шахов (депутатська група "Довіра").

Стефанчук зазначив, що за регламентом надсилає "прогульникам" листи з вимогою з'являтися на засідання. Він не уточнив, хто з названих нардепів знаходиться за кордоном.

"Ви повинні зрозуміти теж одну річ: у нас від початку війни понад 10 народних депутатів перебувають за межами України. І ми зробили все для того, щоб вони в передбачений Конституцією спосіб, а не свавільно склали свої повноваження", - додав він.

Скандали з нардепами

Протягом повномасштабної війни у мережі спалахнуло декілька скандалів з народними депутатами. Зокрема, через те, що вони покинули Україну або, прикриваючись робочими відрядженнями, відпочивали за кордоном.

Так, наприкінці серпня Андрія Холодова позбавили депутатського мандата. З'ясувалося, що колишній парламентар виїхав за кордон півроку тому і зараз продовжує там перебувати. За даними ЗМІ, Холодов був на Кіпрі разом з сім'єю.

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