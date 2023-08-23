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Замінив Холодова. В Раді з'явився новий нардеп від "Слуги народу"

Україна, Середа 23 серпня 2023 17:48
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Замінив Холодова. В Раді з'явився новий нардеп від "Слуги народу" Фото: народний депутат Микола Тарарін (t.me/ypaliychuk)
Автор: Каріна Левицька

До фракції "Слуга Народу" у Верховній раді приєднався новий народний депутат Микола Тарарін. Він прийшов на заміну Андрію Холодову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал речниці фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді Юлії Палійчук.

"Замість Андрія Холодова присягу склав Микола Тарарін, який балотувався до Верховної Ради під №147 у списку партії", - повідомила речниця.

За її даними, Тарарін - юрист, закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого, проходив військову службу в органах військової прокуратури, з 2005 року працював в юридичних компаніях у сфері цивільного та господарського права, здійснював адвокатську діяльність.

"Тарарін у нашій команді з перших днів, як юрист допомагав на президентських та парламентських виборах", - додала Палійчук.

Чому Холодов склав мандат

Нагадаємо, раніше журналісти оприлюднили розслідування про Андрія Холодова. З'ясувалося, що він виїхав за кордон півроку тому і зараз продовжує там перебувати. За даними ЗМІ, Холодов був на Кіпрі разом з сім'єю, де має родинний маєток.

Наприкінці липня Холодов вирішив скласти мандат, а 9 серпня Рада позбавила його повноважень. Також його виключили з партії "Слуга народу".

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