В Раде назвали нардепов, у которых забрали зарплату за "прогулы"

Ряд народных депутатов не получают зарплату, поскольку не появляются на заседаниях Верховной рады. Стали известны имени "прогульщиков".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера парламента Руслана Стефанчука в интервью "Радио Свобода".
По его словам, зарплату не получат нардепы:
Стефанчук отметил, что по регламенту присылает "прогульщикам" письма с требованием являться на заседания. Он не уточнил, кто из названых нардепов находится за границей.
"Вы должны понять тоже одну вещь: у нас с начала войны более 10 народных депутатов находятся за пределами Украины. И мы сделали все для того, чтобы они предусмотрены Конституцией способом, а не произвольно сложили свои полномочия", - добавил он.
Скандалы с нардепами
В течение полномасштабной войны в сети разгорелось несколько скандалов с народными депутатами. В частности, из-за того, что они покинули Украину или, прикрываясь рабочими командировками, отдыхали за границей.
Так, в конце августа Андрей Холод был лишен депутатского мандата. Выяснилось, что бывший парламентарий уехал за границу полгода назад и сейчас там продолжает находиться. По данным СМИ, Холодов был на Кипре вместе с семьей.
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