RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Раде назвали нардепов, у которых забрали зарплату за "прогулы"

Фото: спикер Верховной рады Руслан Стефанчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Ряд народных депутатов не получают зарплату, поскольку не появляются на заседаниях Верховной рады. Стали известны имени "прогульщиков".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера парламента Руслана Стефанчука в интервью "Радио Свобода".

По его словам, зарплату не получат нардепы:

  • Анжелика Лабунская (фракция "Батькивщына");
  • Игорь Палица (депутатская группа "За Будущее");
  • Степан Ивахов (депутатская группа "За Будущее");
  • Федор Христенко (запрещенная партия "ОПЗЖ");
  • Сергей Шахов (депутатская группа "Довира").

Стефанчук отметил, что по регламенту присылает "прогульщикам" письма с требованием являться на заседания. Он не уточнил, кто из названых нардепов находится за границей.

"Вы должны понять тоже одну вещь: у нас с начала войны более 10 народных депутатов находятся за пределами Украины. И мы сделали все для того, чтобы они предусмотрены Конституцией способом, а не произвольно сложили свои полномочия", - добавил он.

Скандалы с нардепами

В течение полномасштабной войны в сети разгорелось несколько скандалов с народными депутатами. В частности, из-за того, что они покинули Украину или, прикрываясь рабочими командировками, отдыхали за границей.

Так, в конце августа Андрей Холод был лишен депутатского мандата. Выяснилось, что бывший парламентарий уехал за границу полгода назад и сейчас там продолжает находиться. По данным СМИ, Холодов был на Кипре вместе с семьей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Руслан СтефанчукЗарплата в УкраинеЗарплата нардеповВерховная рада