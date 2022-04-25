Стефанчук назвал количество нардепов, которые покинули Украину и не вернулись

"У нас есть депутаты, которые находятся в командировках. Они представляют Украину в разных парламентских ассамблеях - НАТО, Совете Европы. А есть депутаты, которые еще за несколько дней до войны покинули территорию Украины и по тем или иным причинам не возвращаются. Таких депутатов примерно десять", - сказал Стефанчук.

Спикер уточнил, что преимущественно такие нардепы - представители одной политической силы.

"Деятельность ее фракции недавно была приостановлена ​​в Верховной Раде - имею в виду "Оппозиционную платформу - За жизнь". Фамилии этих людей уже появлялись в прессе", - отметил Стефанчук, не пожелав их называть сам.

Относительно возможного наказания для таких нардепов председатель парламента констатировал, что это не предусмотрено законодательством и Конституцией.

"Но я думаю, что каждый гражданин сам даст политическую оценку тем депутатам, которые рассказывали, что они за мир или, наоборот, что они "ястребы войны", такие якобы смелые. А вместо этого - первыми бежали из страны. Я убежден, что таким народным депутатам не должно быть места в следующем парламенте", - высказался Стефанчук.