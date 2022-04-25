Стефанчук назвав кількість нардепів, які покинули Україну і не вернулись

"У нас є депутати, які знаходяться у відрядженнях. Вони представляють Україну в різних парламентських асамблеях - НАТО, Ради Європи. А є депутати, які ще за декілька днів до війни покинули територію України, і з тих чи інших причин не повертаються. Таких депутатів приблизно десять", - сказав Стефанчук.

Спікер уточнив, що переважно такі нардепи - представники однієї політичної сили.

"Діяльність її фракції нещодавно була призупинена у Верховній Раді - маю на увазі "Опозиційну платформу - За життя". Прізвища цих людей вже з'являлися в пресі", - зазначив Стефанчук, не побажавши їх називати сам.

Щодо можливого покарання для таких нардепів голова парламенту констатував, що це не передбачено законодавством і Конституцією.

"Але я думаю, що кожен громадянин сам дасть політичну оцінку тим депутатам, які розповідали, що вони за мир або, навпаки, що вони "яструби війни", такі нібито сміливі. А натомість - першими втекли з країни. Я переконаний, що таким народним депутатам не має бути місця в наступному парламенті", - висловився Стефанчук.