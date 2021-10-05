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Стефанчук досрочно закрыл заседание Рады. Нет утвержденной повестки

Автор: Илона Свиридова

Верховная рада Украины досрочно завершила пленарное заседание 5 октября. Все из-за того, что накануне не была утверждена повестка дня пленарной недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание парламента.

В частности, после окончания очередного перерыва первый замглавы Рады Руслан Стефанчук заявил, что учитывая то, что согласительная совет не утвердил повестку дня на этой пленарной неделе, три фракции и группы внесли предложение об обращении к главе Верховной рады безотлагательно собрать согласительный совет и определиться с повесткой дня.

Стефанчук выразил надежду, что в ближайшее время будет проведен согласительный совет, и закрыл пленарное заседание.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада включила в повестку дня вопрос отставки Дмитрия Разумкова с поста председателя, голосование может состояться уже в четверг.

Кроме того, сегодня во второй раз попытались отстранить Руслана Стефанчука от ведения пленарного заседания.

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Руслан СтефанчукВерховная рада