Стефанчук досрочно закрыл заседание Рады. Нет утвержденной повестки

Верховная рада Украины досрочно завершила пленарное заседание 5 октября. Все из-за того, что накануне не была утверждена повестка дня пленарной недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание парламента.

В частности, после окончания очередного перерыва первый замглавы Рады Руслан Стефанчук заявил, что учитывая то, что согласительная совет не утвердил повестку дня на этой пленарной неделе, три фракции и группы внесли предложение об обращении к главе Верховной рады безотлагательно собрать согласительный совет и определиться с повесткой дня.

Стефанчук выразил надежду, что в ближайшее время будет проведен согласительный совет, и закрыл пленарное заседание.