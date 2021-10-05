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Стефанчук достроково закрив засідання Ради. Немає затвердженого порядку денного

Автор: Ілона Свиридова

Верховна рада України достроково завершила пленарне засідання 5 жовтня. Все через те, що напередодні не був затверджений порядок денний пленарного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання парламенту.

Зокрема, після закінчення чергової перерви перший заступник голови Ради Руслан Стефанчук заявив, що враховуючи те, що погоджувальна рада не затвердила порядок денний на цьому пленарному тижні, три фракції і групи внесли пропозицію про звернення до голови Верховної ради невідкладно зібрати погоджувальну раду і визначитися з порядком денним.

Стефанчук висловив сподівання, що найближчим часом буде проведено погоджувальну раду, і закрив пленарне засідання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада включила до порядку денного питання відставки Дмитра Разумкова з поста голови, голосування може відбутися вже в четвер.

Крім того, сьогодні вдруге спробували відсторонити Руслана Стефанчука від ведення пленарного засідання.

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Руслан СтефанчукВерховна рада