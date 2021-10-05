ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Нардепы дважды пытались отстранить Стефанчука от ведения заседания

Новина українською →
Киев, Вторник 05 октября 2021 13:25
Нардепы дважды пытались отстранить Стефанчука от ведения заседания Фото: первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Народные депутаты дважды рассмотрели отстранение первого заместителя главы Верховной рады Руслана Стефанчука от ведения заседания парламента. Его не отстранили.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.

Его отстранение не поддержало нужное количество народных депутатов. За только 66 депутатов.

Это уже вторая попытка за день отстранить Стефанчука. Предыдущий раз также было меньше 70 голосов "за" его отстранение.

Напомним, Разумкова отстранили от ведения пленарных заседаний на два дня.

После этого вопрос отставки спикера парламента включили в повестку Рады.

Читайте РБК-Украина в Google News
Руслан Стефанчук
NEWS
Минздрав обновил COVID-статистику: в Украине почти 10 тысяч новых заражений
Минздрав обновил COVID-статистику: в Украине почти 10 тысяч новых заражений
DAILY
Виталий Кличко: Я буду вести УДАР на следующие парламентские выборы
Сергей Щербина, Ульяна Безпалько Виталий Кличко: Я буду вести УДАР на следующие парламентские выборы