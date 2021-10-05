Нардепы дважды пытались отстранить Стефанчука от ведения заседания
Фото: первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Народные депутаты дважды рассмотрели отстранение первого заместителя главы Верховной рады Руслана Стефанчука от ведения заседания парламента. Его не отстранили.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.
Его отстранение не поддержало нужное количество народных депутатов. За только 66 депутатов.
Это уже вторая попытка за день отстранить Стефанчука. Предыдущий раз также было меньше 70 голосов "за" его отстранение.