Стефанчук анонсував розгляд в Раді питання обігу трофейної зброї

Народний депутат наголосив, що йдеться не про вільний обіг цивільної зброї на території країни, а саме про трофейну.

"Безперечно, питання трофейної зброї ми також плануємо виносити на цей перший військовий пакет, який буде у Верховній Раді", - заявив він.

Говорячи про можливі види озброєння, які це може стосуватися, Стефанчук зауважив, що "в окремих криївках і досі є зброя Другої світової війни", що може свідчити про раціональність громадян, які "знають, де і що зберігати".

"Але досі в нас не було механізму легалізувати це. Зараз ми заводимо абсолютно легальний законний механізм - як зброя, отримана в боях, може бути легалізована", - сказав нардеп.

Також Стефанчук додав, що цей законопроект погоджений з міністерством внутрішніх справ, який несе відповідальність за облік зброї, та висловив думку, що "це стане дуже хорошим механізмом".

"Давайте перестанемо обманювати одне одного... Давайте зробимо все по закону, щоб люди були спокійні, що у них є це право, і розуміли, як воно може бути реалізоване", - заявив спікер Ради.

Що передувало

Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський закликав Раду зібратись найближчим часом, щоб розглянути оборонний законодавчий пакет з чотирьох ініціатив у невідкладному порядку.

За словами глави держави, йдеться, зокрема, про необхідність врегулювати за допомогою закону питання трофейної зброї, яку українські воїни отримують у боях.

До речі, сесійні засідання Ради за планом мають розпочатися лише 21 серпня. Парламент "взяв перерву" наприкінці липня, щоб, за словами спікера Стефанчука, працювати над законопроектами.

Додамо, у серпні 2022 року у МВС заявляли, що Рада може ухвалити закон про легалізацію зброї. Планувалося, що українці зможуть купувати пістолети та іншу вогнепальну зброю для охорони своїх домівок.

Також повідомлялося, що у червні минулого року в Україні запрацював Єдиний реєстр зброї. Очікується, що за його допомогою українцям буде простіше отримати дозвіл на придбання, зокрема без відвідування органів поліції.