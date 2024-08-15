Зеленський закликав Раду ухвалити важливий оборонний пакет законів: що він передбачає

Верховній Раді необхідно ухвалити оборонний законодавчий пакет. Він передбачає рішення, які допоможуть українським воїнам та всьому суспільству.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави розповів, що такий оборонний законодавчий пакет складається з чотирьох ініціатив.

Виплати бійцям ЗСУ, які воюють у Росії

За словами президента, в Україні на законодавчому рівні необхідно гарантувати абсолютно всі виплати та преференції, що передбачені для передової, воїнам, які беруть участь у Курській операції чи інших майбутніх українських діях на території Росії.

"Це потрібно зробити саме законом, щоб у всіх наших людей була впевненість, що держава спрацює так, як треба", - наголосив Зеленський.

Громадянство для легіонерів

Президент підкреслив, що кожен воїн, який захищає Україну, заслуговує на визнання та максимальну повагу. Це, зокрема, стосується й українських легіонерів, які мають громадянство інших держав, але поки що не України.

"Вони заслуговують бути нашими громадянами, громадянами України та мають отримати таку повагу від української держави. Також це справедливо поширити і на їхніх рідних, на рідних наших героїв", - уточнив Зеленський.

Трофейна зброя

За словами глави української держави, питання трофейної зброї, яку наші воїни отримують у боях, необхідно врегулювати за допомогою закону.

Зеленський закликав Раду зібратись найближчим часом, щоб розглянути такі питання у невідкладному порядку.

Позбавлення нагород зрадників

Також президент підкреслив, що кожен, хто служить російському диктатору Володимиру Путіну або виправдовує його війну, не заслуговує на збереження державних нагород України. Це стосується зрадників, які втекли до Росії після 24 лютого 2022 року, колаборантів і не лише.

"Вони мають бути позбавлені будь-яких звань та нагород в Україні, і це має бути зроблено реально - так, щоб рішення про позбавлення нагород не було лише декларативним, а справді фіксувало, як Україна ставиться до такої особи. Відповідні законопроекти теж уже є в парламенті", - додав він.

До речі, сесійні засідання Ради за планом мають розпочатися лише 21 серпня. Парламент "взяв перерву" наприкінці липня, щоб, за словами спікера Руслана Стефанчука, працювати над законопроектами.