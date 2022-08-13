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Закон о легализации оружия примут в ближайшее время, - Монастырский

Новина українською →
Киев, Суббота 13 августа 2022 19:55
Закон о легализации оружия примут в ближайшее время, - Монастырский Фото: министр внутренних дел Денис Монастырский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Верховная рада Украины может уже в ближайшее время принять закон о легализации оружия. Предполагается, что украинцы смогут приобретать пистолеты и другое огнестрельное оружие для охраны своих домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Дениса Монастырского на телемарафоне.

По его словам, позиция МВД заключается в том, что для защиты жилья украинцы должны иметь право владеть огнестрельным оружием, в том числе пистолетами.

"Но мы против свободного ношения оружия в общественных местах, потому что мы видим риски для общественной безопасности, которые превышают выгоды, которые может иметь такая норма. Сейчас мы работаем с парламентариями. Я думаю, что в ближайшее время будет принят соответствующий закон, первое чтение уже было принято, сейчас готовится закон ко второму чтению. Я думаю, что в течение ближайшего времени он будет вынесен на рассмотрение парламента", - отметил Монастырский.

Напомним, Верховная рада приняла соответствующий законопроект в первом чтении 23 февраля 2022 года за день до полномасштабного вторжения России. Согласно его положениям, короткоствольное оружие можно будет покупать и хранить, а использовать, помимо защиты дома, в тирах и на стрельбищах законных воинских формирований.

Легализацию оружия поддерживает и министр обороны Алексей Резников.

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Денис Монастырский Легализация оружия
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