За зброєю - в онлайн. Що змінить запуск Реєстру та як отримати дозвіл

В Україні запрацював Єдиний реєстр зброї. Очікується, що за його допомогою українцям буде простіше отримати дозвіл на придбання, зокрема без відвідування органів поліції.

РБК-Україна розповідає про те, що змінилося і як отримати дозвіл на зброю.

Про запуск реєстру оголосив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. З його слів, Єдиний реєстр зброї вже повноцінно працює.

"Основними перевагами є те, що громадяни зможуть легко отримувати інформацію про свою зареєстровану зброю. Крім того, завдяки диджиталізації послуг у сфері обігу зброї процедуру отримання дозволів буде спрощено", - зазначив він у своєму Telegram-каналі.

В ефірі телемарафону він уточнив, що у Єдиному реєстрі буде вся інформація про зброю на руках українців. А бюрократичні процедури, з якими раніше стикалися люди, буде знято.

Вже зараз кожен може завести особистий кабінет та працювати з дозвільною системою. Іншими словами, подати документи можна через "Єдине вікно громадянина".

За словами Клименка, власники зброї тепер чітко розумітимуть, коли треба провести її перевірку. Крім того, в режимі онлайн можна отримати всі дозвільні документи, у тому числі довідку про несудимість.

З огляду на те, що після нововведень у охочих придбати зброю буде багато питань, запущено спеціальні канали комунікації:

контакт-центр: 044-33-44-035

чат-бот в Telegram @arms_mvs_bot

За перші три години в єдиному вікні для громадян авторизувалися понад 3,5 тисяч власників зброї та інших зацікавлених осіб. У середньому сторінку відвідують одночасно 500 користувачів. При цьому у МВС уже просять не перевантажувати систему запитами у перший день роботи.

Що змінилося

Основні зміни пов'язані із цифровізацією. Зокрема, з’явилася можливість отримати дозвільні документи без відвідування органів Національної поліції. А замість існуючих паперових бланків формуватимуться витяги з Єдиного реєстру зброї з QR-кодом.

Електронний кабінет. Документи на зброю можна подати до електронного кабінету через "Єдине вікно для громадян". Воно також дає можливість відстежувати відомості про свою зброю та дозвіл на неї.

Фото: головні нововведення Єдиного реєстру зброї (інфографіка МВС України)

Крім того, документи можна подати поштою, через магазин з продажу зброї, а також за особистого звернення до уповноваженого підрозділу Нацполіції.

У майбутньому інформація про зброю та дозволи відображатиметься у додатку "Дія". Міністерство внутрішніх справ розраховує, що інтеграція сервісів завершиться цієї осені.

Як отримати цифрову послугу

Зазначимо, через електронні кабінети зможуть працювати не лише громадяни, а й представники органів дозвільної системи, а також магазини зброї.

Алгоритм дій через єдине вікно:

зайти на портал "Єдине вікно громадянина"

авторизуватися

оформити заявку

прикріпити пакет необхідних документів

додати сканкопії

завірити копії електронним підписом

відправити запит

Фото: як отримати дозвіл на зброю онлайн (інфографіка МВС України)

Далі заявка зареєструється у реєстрі, після чого можна відстежувати її статус. Наприклад, наступні стадії - розгляд, формування рішення Нацполіції або витяга з Єдиного реєстру зброї про дозвіл отримати послугу у сфері обігу зброї.

Магазин зброї через електронні системи зможе перевірити дозвіл Національної поліції та продати зброю.

Фото: порядок отримання цифрової послуги (інфографіка МВС України)

Офлайн отримати дозвіл можна і в магазині зброї. Для цього треба:

особисто прийти до магазину

надати пакет необхідних документів

Після того, як органи Національної поліції опрацюють заявку, дозвіл з'явиться у Єдиному реєстрі.

Що робити з паперовим дозволом?

Якщо термін його дії не минув, то все гаразд. Звертатися за продовженням треба лише тоді, коли термін добігає кінця.

Тобто якщо ви отримали дозвіл у вигляді "книжечки", наприклад, 22 червня 2023 року, це не означає, що із запуском Єдиного реєстру зброї треба звертатися до органів поліції.

"Фактично ми можемо говорити, що в повному обсязі Реєстр зброї почне працювати тоді, коли кожен громадянин замінить свій старий дозвіл на використання зброї", - каже заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.

Чи можна зареєструвати трофейну зброю?

Єдиний реєстр не стосується реєстрації трофейної зброї. Це питання ще не врегульовано на законодавчому рівні.

Дозволи на зброю подорожчають?

Запуск реєстру не впливає на вартість послуги.

"Вона визначена постановою Кабінету міністрів з 2007 року. Квитанцію про сплату можна прикріпити в електронному вигляді до того пакету документів, який подається на отримання дозволу онлайн", - зазначив Тимченко.

Станом на 2023 рік оплата послуг дозвільного органу складає 27 гривень, страховий внесок - 51 гривня, вартість посвідчення - 138 гривень. На час війни процедуру спрощено та скорочено кількість квитанцій. Тому за дозвіл на придбання зброї потрібно заплатити 51,9 гривень, на носіння та зберігання - 54 гривні.

На яку зброю треба дозвіл?

З 18 років громадяни України можуть отримати дозвіл на купівлю холодної, пневматичної зброї та газових пістолетів. З 21 року - на мисливську гладкоствольну зброю, з 25 років - на мисливську нарізну зброю.

Певні категорії через характер своїх посад можуть отримати дозвіл на купівлю травматичної зброї - пристроїв для відстрілу гумових патронів або аналогічних за властивостями (не смертельної дії). Як правило, це працівники суду, правоохоронці, народні депутати, журналісти тощо.

Які документи терба подавати?

До пакету входять такі документи:

заява

довідка про несудимість

медична довідка

довідка про знання матеріальної частини та поводження зі зброєю

квитанція про оплату послуг

копія паспорта

фото стандартного розміру для документів

договір страхування цивільної відповідальності

рапорт дільничного про перевірку місця проживання власника, у ньому зазначається інформація про місце зберігання зброї

Що з легалізацією короткостволів?

Верховна рада підтримала у першому читанні законопроект №5708 про легалізацію цивільної вогнепальної зброї 23 лютого 2022 року, за день до повномасштабного вторгнення Росії.

Здавалося б, війна мала прискорити ухвалення закону, тим більше що торішнє опитування у додатку "Дія" показало, що більше половини українців підтримують легалізацію зброї для особистого захисту. Проте реформа фактично зависла.

В інтерв'ю РБК-Україна міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що українське суспільство дозріло до легалізації. Але в цьому контексті насамперед йдеться про безпечне поводження зі зброєю.

"Тому що в кожній родині є чоловік, дружина, є діти. І ми повинні бути впевнені, що їхнє життя теж у безпеці. Після того, як ми створимо відповідні умови для зберігання такої зброї та тренування з такою зброєю, наприклад, тир, тоді так ", - говорив він у травні 2023 року.

Він також виступає за те, щоб особиста зброя зберігалася не вдома, а в спеціальних місцях.