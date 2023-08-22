Стефанчук анонсував нові закони на захист ветеранів

Верховна рада вже ухвалила низку законів на захист ветеранів. Найближчим часом будують розглянуті два великих законопроекти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Верховної ради Руслана Стефанчука під час ветеранського форуму.

"До прикладу в травні цього року ми прийняли закон щодо удосконалення питання оформлення документів та лікування військовослужбовців під час дії воєнного стану" - сказав він.

Крім того, у червні Верховна рада ухвалила рішення, що унормовує тривалість відпусток військовослужбовцям під час дії воєнного стану й виплат додаткової винагороди військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях, розповів спікер парламенту.

Найближчим часом депутати планують розглянути законопроект серед іншого який передбачає надання неоплачуваної відпустки тривалістю до 60 календарних днів працівникам, які приступають до роботи після звільнення з військової служби, повідомив Стефанчук.

"І буквально вчора було зареєстровано два великих законопроекти, які ми розглянемо на найближчому засіданні Верховної ради. Він спрямований на спрощення процедури отримання статусу учасника бойових дій, запровадження єдиного державного реєстру військовослужбовців, а також окремого статусу захисника і захисниць України", - додав він.

Ставлення українців до ветеранів війни з Росією

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у 2023 році фіксуються найвищі показники довіри до військових: 95% довіряють військовим ЗСУ, 93% - ветеранам нинішньої війни та 95% - ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 рр.

При цьому 47% українців скоріше позитивно ставилися до того, що різні політичні сили можуть запрошувати балотуватися ветеранів на виборах, ще 15% це байдуже.