Стефанчук анонсировал новые законы для защиты ветеранов

Верховная рада уже приняла ряд законов в защиту ветеранов. В ближайшее время строят рассмотрены два крупных законопроекта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Верховной рады Руслана Стефанчука во время ветеранского форума.

"К примеру, в мае этого года мы приняли закон по усовершенствованию вопроса оформления документов и лечения военнослужащих во время действия военного положения" - сказал он.

Кроме того, в июне Верховная рада приняла решение, нормирующее продолжительность отпусков военнослужащим во время действия военного положения и выплат дополнительного вознаграждения военнослужащим, участвующим в боевых действиях, рассказал спикер парламента.

В ближайшее время депутаты планируют рассмотреть законопроект, предусматривающий предоставление неоплачиваемого отпуска продолжительностью до 60 календарных дней работникам, которые приступают к работе после увольнения с военной службы, сообщил Стефанчук.

"И буквально вчера было зарегистрировано два крупных законопроекта, которые мы рассмотрим на ближайшем заседании Верховной рады. Он направлен на упрощение процедуры получения статуса участника боевых действий, введение единого государственного реестра военнослужащих, а также отдельного статуса защитника и защитниц Украины", - добавил он.

Отношение украинцев к ветеранам войны с Россией

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в 2023 году фиксируются самые высокие показатели доверия к военным: 95% доверяют военным ВСУ, 93% – ветеранам нынешней войны и 95% - ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 гг.

При этом 47% украинцев скорее положительно относились к тому, что разные политические силы могут приглашать баллотироваться ветеранов на выборах, еще 15% это безразлично.