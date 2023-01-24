ua ru
Вт, 24 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ветерани війни братимуть участь у майбутніх виборах: ставлення українців

Новость на русском →
Україна, Вівторок 24 січня 2023 12:33
Ветерани війни братимуть участь у майбутніх виборах: ставлення українців Фото: половина українців вітатимуть ветеранів у Раді (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У січні 2023 року 47% українців скоріше позитивно ставляться до того, що різні політичні сили можуть запрошувати балотуватися ветеранів на виборах, ще 15% це байдуже.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Натомість третина (32%) респондентів негативно ставиться до залучення політиками ветеранів у вибори.

Ветерани війни братимуть участь у майбутніх виборах: ставлення українців

Найбільше противників серед мешканців заходу та центру, осіб молодшого та середнього віку, забезпечених респондентів, а також близьких тих, хто воював в АТО та тих, хто воював і воює зараз.

Опитування проведено 14-16 січня 2023 року по всій Україні за винятком тимчасово окупованих Росією територій Криму і Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 3,1%. Опитування проведено з ініціативи "Українського ветеранського фонду" Міністерства у справах ветеранів України. Профінансовано Соціологічною групою "Рейтинг".


Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у січні 2023 року фіксуються найвищі показники довіри до військових: 95% довіряють військовим ЗСУ, 93% - ветеранам нинішньої війни та 95% - ветеранам АТО (ООС) 2014-2021 рр.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
ЗСУ відбили 11 атак росіян та збили два літаки, - Генштаб
ЗСУ відбили 11 атак росіян та збили два літаки, - Генштаб
DAILY
"Ленд-ліз" від ворога. Як Україна б'є російських окупантів їхньою ж зброєю
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ленд-ліз" від ворога. Як Україна б'є російських окупантів їхньою ж зброєю