Нові фантазії Лукашенка: бачаться "загрози від Заходу", каже, йому запропонували "пакт про ненапад на Україну"

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко знову заявив про "погрози" Мінську з боку Заходу, додавши, що йому, нібито, пропонували навіть "укласти пакт про ненапад" з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА ,

"З одного боку, просять нас, щоб ми в жодному разі не воювали з Україною, щоб наші війська туди не рухалися. Пакт про ненапад пропонують укласти. А з іншого боку, готують цю гримучу суміш і озброюють їх. Польща, Литва взагалі очманіли. . Навіщо це їм треба? Незрозуміло", - заявив він.

За його словами, саме тому в Білорусі нібито "вимушені жорстко реагувати".

"Нам по периметру вистачає питань - і в повітряному просторі, і на землі, зелений кордон. У нас там вистачає проблем. Дай боже втримати все це", - додав він.

При цьому диктатор запевняє, що "якби білоруси не вистояли у 2020 році", у країні зараз "було б гірше, ніж в Україні".

"Вже всі зрозуміли: якби ми не вистояли у 2020 році - ми знаємо, що було б. Було б гірше, ніж в Україні", - запевнив Лукашенко.