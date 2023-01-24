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Нові фантазії Лукашенка: бачаться "загрози від Заходу", каже, йому запропонували "пакт про ненапад на Україну"

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Білорусь, Вівторок 24 січня 2023 11:57
Нові фантазії Лукашенка: бачаться "загрози від Заходу", каже, йому запропонували "пакт про ненапад на Україну" Фото: голова білоруського режиму Олександр Лукашенко (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко знову заявив про "погрози" Мінську з боку Заходу, додавши, що йому, нібито, пропонували навіть "укласти пакт про ненапад" з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА,

"З одного боку, просять нас, щоб ми в жодному разі не воювали з Україною, щоб наші війська туди не рухалися. Пакт про ненапад пропонують укласти. А з іншого боку, готують цю гримучу суміш і озброюють їх. Польща, Литва взагалі очманіли. . Навіщо це їм треба? Незрозуміло", - заявив він.

За його словами, саме тому в Білорусі нібито "вимушені жорстко реагувати".

"Нам по периметру вистачає питань - і в повітряному просторі, і на землі, зелений кордон. У нас там вистачає проблем. Дай боже втримати все це", - додав він.

При цьому диктатор запевняє, що "якби білоруси не вистояли у 2020 році", у країні зараз "було б гірше, ніж в Україні".

"Вже всі зрозуміли: якби ми не вистояли у 2020 році - ми знаємо, що було б. Було б гірше, ніж в Україні", - запевнив Лукашенко.

Як повідомлялось, нещодавно Лукашенко заявив, що білоруси підтримують своїх "російських братів", але й нібито "не забувають" також і про українців.

Крім того, раніше диктатор Олександр Лукашенко своїм указом проголосив "рік миру та творення" у Білорусі, незважаючи на участь Мінська у війні проти України.

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