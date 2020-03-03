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Стефанчук анонсировал обнародование решений об изменениях в правительстве

Новости » Политика     03.03.2020 - 00:00
Стефанчук анонсировал обнародование решений об изменениях в правительстве
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

У Зеленского сейчас есть несколько рабочих вариантов относительно кадровых изменений в Кабмине

Проекты решений относительно кадровых изменений в правительстве будут обнародованы в ближайшее время. Об этом сообщил представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук во время эфира программы "Свобода слова" на канале ICTV, передает РБК-Украина.

По его словам, у президента сейчас есть несколько рабочих вариантов относительно кадровых изменений в Кабмине.

"У президента нет своих или чужих, есть люди которые выполняют его программу, есть люди которые не справляются... Я не исключаю, что на этом этапе будут сделаны серьезные кадровые выводы. Рабочих вариантов есть несколько, они обсуждаются", - заявил Стефанчук.

"Будет дана оценка тем блокам, которые не справляются. Сейчас мы в процессе консультаций, в процессе общения. В ближайшее время вы получите проекты решений, которые будут приняты по результатам этого обсуждения", - отметил он.

Первый заместитель председателя ВР отметил, что тема кадровых изменений в Кабмине будет обсуждаться на заседании фракции "Слуга народа" во вторник.

Напомним, глава государства Владимир Зеленский созвал внеочередное заседание Рады на 4 марта. Оно будет посвящено "кадровым изменениям". Более подробную информацию депутаты должны узнать на заседании фракции, что возможно произойдет утром во вторник, 3 февраля.

Как писало РБК-Украина ранее, премьер-министр Алексей Гончарук, комментируя кадровые изменения в правительстве заявил, что в Кабмине думают об усилении.

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