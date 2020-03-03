Стефанчук анонсував оприлюднення проектів рішень щодо змін в уряді

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Зеленського наразі є кілька робочих варіантів щодо кадрових змін в Кабміні

Проекти рішень щодо кадрових змін в уряді будуть оприлюднені найближчим часом. Про це повідомив представник президента в парламенті Руслан Стефанчук під час ефіру програми "Свобода слова" на каналі ICTV, передає РБК-Україна.

За його словами, у президента наразі є кілька робочих варіантів щодо кадрових змін в Кабміні.

"У президента немає своїх чи чужих, є люди які виконують його програму, є люди які не справляються… Я не виключаю, що на цьому етапі будуть зроблені серйозні кадрові висновки. Робочих варіантів є кілька, вони обговорюються", - заявив Стефанчук.

"Буде надана оцінка тим блокам, які не справляються. Зараз ми в процесі консультацій, в процесі спілкування. Найближчим часом ви отримаєте проекти рішень, які будуть прийняті за результатами цього обговорення", - зазначив він.

Перший заступник голови ВР наголосив, що тема кадрових змін в Кабміні буде обговорюватись на засіданні фракції "Слуга народу" у вівторок.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський скликав позачергове засідання Ради на 4 березня. Воно буде присвячене "кадровим змінам". Більш детальну інформацію депутати повинні дізнатися на засіданні фракції, що можливо станеться вранці у вівторок, 3 лютого.

Як писало РБК-Україна раніше, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, коментуючи кадрові зміни в уряді заявив, що в Кабміні думають про посилення.