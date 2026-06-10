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Стаж згорить? Що буде з паперовими трудовими книжками після 10 червня

18:57 10.06.2026 Ср
2 хв
Перехід, про який знають не всі, вже триває
aimg Анастасія Никончук
Фото: оцифрування трудової книжки (facebook.com pfumk)

Українців попередили, що процес цифровізації трудових книжок триває, а страховий і трудовий стаж громадян повністю зберігається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Мінсоцполітики.

Як уточнюють у відомстві, після 10 червня 2026 року жодних втрат даних не відбудеться, а система обліку залишиться чинною.

Оцифрування трудових книжок триває

У відомстві наголосили, що переведення трудових книжок в електронний формат не має жорсткого завершення за термінами.

Громадяни зможуть подавати документи для оцифрування і після 10 червня 2026 року без ризику втрати даних про стаж.

Окремо наголошується, що відсутність подання документів до зазначеної дати не призводить до анулювання вже накопиченого трудового або страхового стажу.

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Паперові документи залишаються дійсними

У відомстві роз'яснили, що паперові трудові книжки продовжують виконувати свою функцію підтвердження періодів роботи.

Вони можуть використовуватися при призначенні пенсії та інших розрахунках, пов'язаних із трудовою діяльністю.

Для громадян, яким пенсію вже призначено, повторне подання трудової книжки не потрібне. Усю необхідну інформацію вже внесено до баз даних Пенсійного фонду України.

Навіщо триває цифровізація

Мета оцифрування трудових книжок - створення єдиної електронної системи обліку трудового стажу. Це дасть змогу захистити дані від втрати, пошкодження або фізичного зносу паперових документів і спростить їх подальше використання в пенсійній системі.

Нагадуємо, що в Україні триває перехід до електронного обліку трудового стажу, в рамках якого паперові трудові книжки поступово замінюються цифровим форматом зберігання даних про трудову діяльність. Традиційний документ, який тривалий час залишався основним підтвердженням стажу при оформленні пенсії, тепер інтегрується в електронну систему.

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