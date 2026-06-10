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Стаж сгорит? Что будет с бумажными трудовыми книжками после 10 июня

18:57 10.06.2026 Ср
2 мин
Переход, о котором знают не все, уже идет
aimg Анастасия Никончук
Фото: оцифровка трудовой книжки (facebook.com pfumk)

Украинцев предупредили, что процесс цифровизации трудовых книжек продолжается, а страховой и трудовой стаж граждан полностью сохраняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Минсоцполитики.

Как уточняют в ведомстве, после 10 июня 2026 года никаких потерь данных не произойдет, а система учета останется действующей.

Оцифровка трудовых книжек продолжается

В ведомстве подчеркнули, что перевод трудовых книжек в электронный формат не имеет жесткого завершения по срокам.

Граждане смогут подавать документы для оцифровки и после 10 июня 2026 года без риска утраты данных о стаже.

Отдельно отмечается, что отсутствие подачи документов к указанной дате не приводит к аннулированию уже накопленного трудового или страхового стажа.

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Бумажные документы остаются действительными

В ведомстве разъяснили, что бумажные трудовые книжки продолжают выполнять свою функцию подтверждения периодов работы.

Они могут использоваться при назначении пенсии и других расчетах, связанных с трудовой деятельностью.

Для граждан, которым пенсия уже назначена, повторная подача трудовой книжки не требуется. Вся необходимая информация уже внесена в базы данных Пенсионного фонда Украины.

Зачем продолжается цифровизация

Цель оцифровки трудовых книжек — создание единой электронной системы учета трудового стажа. Это позволит защитить данные от потери, повреждения или физического износа бумажных документов и упростит их дальнейшее использование в пенсионной системе.

Напоминаем, что в Украине продолжается переход к электронному учету трудового стажа, в рамках которого бумажные трудовые книжки постепенно заменяются цифровым форматом хранения данных о трудовой деятельности. Традиционный документ, долгое время остававшийся основным подтверждением стажа при оформлении пенсии, теперь интегрируется в электронную систему.

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