Як оцифрувати трудову книжку самостійно: це треба зробити до червня

14:21 04.05.2026 Пн
2 хв
На переведення трудових книжок у електронний формат у українців було 5 років
aimg Ірина Гамерська
Як оцифрувати трудову книжку самостійно: це треба зробити до червня Фото: у Пенсійному фонді пояснили, як оцифрувати трудову книжку (ПФУ)
В Україні триває перехід на електронний облік трудової діяльності. Паперова трудова книжка, яка десятиліттями була головним підтвердженням стажу для пенсії, тепер замінюється цифровим аналогом.

Чому це зручно?

  • Надійність: дані неможливо втратити або пошкодити.
  • Доступність: інформація про стаж завжди під рукою онлайн.
  • Швидкість: оформлення пенсії та соціальних виплат стає значно простішим.

Важливо: Як зазначаються у Пенсійному фонді, законом встановлено 5-річний перехідний період, який триває до 10 червня 2026 року. Фахівці радять цифрувати дані заздалегідь.

Як подати відомості онлайн: покрокова інструкція

  1. Авторизація: Зайдіть на вебпортал ПФУ та увійдіть в особистий кабінет за допомогою КЕП (електронного підпису).
  2. Розділ: У меню "Комунікації з ПФУ" оберіть пункт "Відомості про трудові відносини".
  3. Дані: Заповніть форму та погодьтеся на обробку персональних даних.
  4. Відправка: Завантажте скан-копії документів і натисніть "Підписати та відправити в ПФУ".

Результат опрацювання з’явиться у розділі "Мої звернення".

Вимоги до скан-копій

Щоб ПФУ прийняв документи, дотримуйтесь таких правил:

  • Скануйте всі заповнені сторінки у хронологічному порядку.
  • Зображення мають бути чіткими (видні печатки, підписи, серія та номер).
  • Формат файлів: JPG або PDF.
  • Розмір одного файлу: до 1 МБ.
  • Рекомендована якість: 300 dpi.
  • Назви файлів мають відповідати виду документа.
Путін боїться замаху дронами та перевороту, а між силовиками наростає конфлікт, - ЗМІ
"Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги
Катерина Гончарова кореспондент РБК-Україна "Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги