Як оцифрувати трудову книжку самостійно: це треба зробити до червня
14:21 04.05.2026 Пн
На переведення трудових книжок у електронний формат у українців було 5 років
Фото: у Пенсійному фонді пояснили, як оцифрувати трудову книжку (ПФУ)
В Україні триває перехід на електронний облік трудової діяльності. Паперова трудова книжка, яка десятиліттями була головним підтвердженням стажу для пенсії, тепер замінюється цифровим аналогом.
Чому це зручно?
- Надійність: дані неможливо втратити або пошкодити.
- Доступність: інформація про стаж завжди під рукою онлайн.
- Швидкість: оформлення пенсії та соціальних виплат стає значно простішим.
Важливо: Як зазначаються у Пенсійному фонді, законом встановлено 5-річний перехідний період, який триває до 10 червня 2026 року. Фахівці радять цифрувати дані заздалегідь.
Як подати відомості онлайн: покрокова інструкція
- Авторизація: Зайдіть на вебпортал ПФУ та увійдіть в особистий кабінет за допомогою КЕП (електронного підпису).
- Розділ: У меню "Комунікації з ПФУ" оберіть пункт "Відомості про трудові відносини".
- Дані: Заповніть форму та погодьтеся на обробку персональних даних.
- Відправка: Завантажте скан-копії документів і натисніть "Підписати та відправити в ПФУ".
Результат опрацювання з’явиться у розділі "Мої звернення".
Вимоги до скан-копій
Щоб ПФУ прийняв документи, дотримуйтесь таких правил:
- Скануйте всі заповнені сторінки у хронологічному порядку.
- Зображення мають бути чіткими (видні печатки, підписи, серія та номер).
- Формат файлів: JPG або PDF.
- Розмір одного файлу: до 1 МБ.
- Рекомендована якість: 300 dpi.
- Назви файлів мають відповідати виду документа.