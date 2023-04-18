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Ставленики РФ втрачають довіру серед колаборантів на окупованих територіях, - ЦНС

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Україна, Вівторок 18 квітня 2023 22:53
Ставленики РФ втрачають довіру серед колаборантів на окупованих територіях, - ЦНС Фото: Окупант (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни почали втрачати підтримку серед колаборантів на окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Місцеві, які підтримали окупацію на початку почали гірше ставитись до ворога", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на це впливають різні чинники:

  • збільшення в містах кількості окупаційних військ;
  • особовий склад ворога живе в цивільних та муніципальних будівлях;
  • дуже високі ціни (у два-три рази більше, ніж на підконтрольній уряду України території);
  • відсутність роботи;
  • дефіцит ліків (першочергово надаються окупантам).

"Водночас Кремль реагує на це традиційно - збільшенням силового блоку й примусу", - додали у ЦНС.

Нагадаємо, що російські загарбники готуються до мобілізації працівників окупаційних адміністрацій на тимчасового захоплених територіях України.

Російські силовики планують розробити нову стратегію для боротьби з українським підпіллям на окупованих територіях.

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