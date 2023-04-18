Ставленики РФ втрачають довіру серед колаборантів на окупованих територіях, - ЦНС

Росіяни почали втрачати підтримку серед колаборантів на окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Місцеві, які підтримали окупацію на початку почали гірше ставитись до ворога", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що на це впливають різні чинники: збільшення в містах кількості окупаційних військ;

особовий склад ворога живе в цивільних та муніципальних будівлях;

дуже високі ціни (у два-три рази більше, ніж на підконтрольній уряду України території);

відсутність роботи;

дефіцит ліків (першочергово надаються окупантам). "Водночас Кремль реагує на це традиційно - збільшенням силового блоку й примусу", - додали у ЦНС.