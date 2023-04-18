Ставленики РФ втрачають довіру серед колаборантів на окупованих територіях, - ЦНС
Росіяни почали втрачати підтримку серед колаборантів на окупованих територіях України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Місцеві, які підтримали окупацію на початку почали гірше ставитись до ворога", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на це впливають різні чинники:
- збільшення в містах кількості окупаційних військ;
- особовий склад ворога живе в цивільних та муніципальних будівлях;
- дуже високі ціни (у два-три рази більше, ніж на підконтрольній уряду України території);
- відсутність роботи;
- дефіцит ліків (першочергово надаються окупантам).
"Водночас Кремль реагує на це традиційно - збільшенням силового блоку й примусу", - додали у ЦНС.
Нагадаємо, що російські загарбники готуються до мобілізації працівників окупаційних адміністрацій на тимчасового захоплених територіях України.
Російські силовики планують розробити нову стратегію для боротьби з українським підпіллям на окупованих територіях.
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